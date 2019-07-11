2019/07/11 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر المستشار الثقافی الإیراني لدی الیونان في جامعة “أرسطو” حیث ناقش التعاون الثنائی بما فیه تنظیم معرض قرآني مشترك.وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة أن المستشار الثقافی الإیرانی لدی الیونان “محمد علی حلمی” زار جامعة أرسطو بمدينة “تسالونيكي”، أکبر جامعة یونانیة بعد جامعة أثینا.وناقش حلمی مع مسئولي الجامعة أبعاد التعاون الثنائی منها المنح الدراسیة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاوض إیراني ـ یوناني لتنظیم معرض قرآني مشترك النعيم نيوز.

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