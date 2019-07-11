2019/07/11 | 16:07

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لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية تنتخب رئيس ونائب الرئيس ومقرر لها

الخميس

11

تموز

2019 :

04:02 pm

11

لجنة الأوقاف والشؤون الدينية تنتخب النائب حسين اليساري رئيساً لها

والنائب هناء الطائي نائباً لها والنائب اسوان سالم مقرراً لها

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