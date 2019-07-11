مقترح نيابي لإضافة 100 ألف دينار لرواتب المتقاعدين شهريا

2019/07/11 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أعلنت النائب عن كتلة الفتح منى الغرابي، العمل على مقترح لصرف مبلغ مالي لرواتب الموظفين شهريا لتحسين أحوالهم المعيشية.وقالت الغرابي، في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان وحضرته / المعلومة /، إن “شريحة المتقاعدين التي افنت حياتها وسنين عمرها في خدمة الدولة لحد هذه اللحظة لم تضمن لهم الدولة الحياة الكريمة […]

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