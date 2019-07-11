2019/07/11 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، مع السفير البريطاني لدى بغداد جون ويلكس، العلاقات الثنائية، ومستجدات الوضع السياسي في العراق والمنطقة.

وأكد السيد الحكيم، ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين العراق وبريطانيا، واستثمار الفرص الواعدة التي يقدمها العراق في ملفات الاستثمار والاعمار، محملا الجميع مسؤولية المساهمة في اعمار العراق، كونه قاتل الإرهاب نيابة عن العالم.

وأوضح السيد الحكيم للسفير البريطاني، أن المعارضة التي ينتهجها تيار الحكمة الوطني معارضة سياسية دستورية تهدف الى تصويب المسار واستقامة النظام السياسي في العراق، بتشكيل طرفي الديمقراطية موالاة ومعارضة، مبينا أنها تستهدف الأخطاء بغية تصويبها ولا تستهدف أحدا.

وأكد فيما يتعلق بالتوتر الذي تشهده المنطقة، ضرورة تجنيبها الصراعات والتوترات والحروب وتداعياتها الخطيرة التي لن تقف عند حدود جغرافية المنطقة، وإنما سيتأثر بها الجميع، مجددا رفضه لسياسة محاصرة الشعوب وتجويعها.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الحكيم وويلكس يبحثان مستجدات الوضع السياسي في العراق والمنطقة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الحكيم وويلكس يبحثان مستجدات الوضع السياسي في العراق والمنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).