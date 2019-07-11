طالبان تتهم أمريكا بنقل الدواعش من سوريا والعراق إلى أفغانستان

2019/07/11 | 16:12

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بغداد:سومر نيوز

اتهمت حركة طالبان الأفغانية الولايات المتحدة بالقيام بنقل إرهابيي داعش من العراق وسوريا الى افغانستان و...

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