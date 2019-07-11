المالية النيابية تدرس رفع جميع الامتيازات عن كردستان بموازنة 2020

2019/07/11 | 16:12

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بغداد:سومر نيوز

أكدت لجنة المالية النيابية، الخميس، أنها تدرس رفع جميع الامتيازات المخصصة لحكومة إقليم كردستان بم...

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