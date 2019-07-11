{الفرات نيوز} تنشر نتائج الثالث المتوسط

2019/07/11 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، النتائج الخاصة للثالث المتوسط للدور الاول.

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