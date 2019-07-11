2019/07/11 | 16:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، النتائج الخاصة للثالث المتوسط للدور الاول.
للإطلاع على كافة النتائج..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ({الفرات نيوز} تنشر نتائج الثالث المتوسط) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
للإطلاع على كافة النتائج..
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ({الفرات نيوز} تنشر نتائج الثالث المتوسط) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ({الفرات نيوز} تنشر نتائج الثالث المتوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).