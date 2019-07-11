مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون حقوق شهداء جريمة سبايكر

2019/07/11 | 16:13

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت اللجنة القانونية بمجلس النواب؛ عن تقديم مقترح قانون للدرجات الخاصة يحدد الطريقة التي يتم فيها الاختيار على اعتبار ان القرارات التي تتخذها تلك الدرجات ستؤثر في سير الأمور التنفيذية في الدولة.

وقال عضو اللجنة القانونية م

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عدنان فيحان، الخميس، 11 تموز، 2019، عن الاجراءات القانونية التي يتم اتخاذها بحق أي شخص عراقي يثبت سفره أو دعمه لاسرائيل.

وقال فيحان الذي يرأس كتلة صادقون التابعة لحركة عصائب اهل الحق في حديث

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