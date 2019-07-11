الحلبوسي يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار

2019/07/11 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار السيد سامي الأعرجي؛ لمناقشة موضوع استثمار الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 175 لسنة 2019.

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