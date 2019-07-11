عبد المهدي لرئيس الوقف الشيعي: الأجهزة الأمنية ستحاسب من تجاوز على هيبة الدولة

2019/07/11 | 17:14

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بغداد اليوم _ بغداد

أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، لرئيس ديوان الوقف الشيعي، علاء الموسوي، على...





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