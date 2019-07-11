الدفاع توجه بصرف مخصصات الموفدين المتدربين للوزارة

2019/07/11 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أصدر وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم الخميس، تعليمات خاصة بحسم ملف مخصصات المتدربين من وزارة الدفاع الموفدين في الخارج.وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “الشمري أمر بصرف مخصصات المتدربين من وزارة الدفاع الموفدين في الخارج فوراً وتشكيل لجنة من مديريات التدريب العسكري والجوي والموازنة والبرمجة، والاستخبارات العسكرية […]

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