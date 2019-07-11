بدر النيابية تكشف اسباب الخلاف في قانون الانتخابات

2019/07/11 | 17:16

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بغداد:سومر نيو

كشف رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر ، اليوم الخميس، عن سبب تأجيل مجلس النواب التصويت على قانون انتخابا...

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