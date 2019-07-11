وزيرا المالية والخارجية يبحثان موازنة الخارجية والتخصيصات المالية اللازمة وتعديل ملاكات الوزارة والبعثات

2019/07/11 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية وزير المالية فؤاد حسين مع وزير الخارجية محمد علي الحكيم، موازنة وزارة الخارجية والتخصيصات المالية اللازمة وتعديل ملاكات الوزارة والبعثات.وذكرت وزارة المالية في بيان” انه جرى خلال اللقاء التباحث في سبل وآليات دعم عمل الوزارة والبعثات الدبلوماسية في الخارج من أجل تمكين بعثاتنا في الخارج من اداء مهامها […]

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