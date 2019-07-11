2019/07/11 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو الموصل: مئات من المعوقين بسبب العبوات المتفجرة المزروعة في كل مكان بلا عناية سمير حنا خمورو بعد عامين من تحرير مدينة الموصل في العراق، ما زالت آلاف العبوات الناسفة عبارة عن مصيدة في أنقاض المدينة مما يبطئ عودة نصف مليون نازح.نشاهد "محمود يونس" يجلس على كرسيه المتحرك في ممرات مستشفى السلام.إن هذا المستشفى الواقع على الضفة الشرقية لموصل، والذي دمر إلى حد كبير بسبب القتال والقصف، ليس أك......

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