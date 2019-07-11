2019/07/11 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس حاولت زوارق إيرانية اعتراض ناقلة نفط بريطانية قرب الخليج، قبل إجبار فرقاطة تابعة للبحرية الملكية لها على الابتعاد، بحسب ما قالته وزارة الدفاع البريطانية.وتحركت الفرقاطة مونتروز بين الزوارق الثلاثة والناقلة البريطانية هيريتدج، قبل إصدارها تحذيرات لها، بحسب ما قاله متحدث باسم الوزارة.ووصف المتحدث عمل الزوارق الإيرانية بأنه “مخالف للقوانين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزوارق الإيرانية انسحبت عن اعتراض الناقلة البريطانية بعد توجيه الاخيرة مدافعها وكالة خطوة برس.

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