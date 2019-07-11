نائبة ترفع دعوى ضد وزير المالية بسبب موازنة كردستان

2019/07/11 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اعلنت النائب انعام الربيعي، اليوم الخميس، رفع دعوى قضائية ضد وزير المالية فؤاد حسين لعدم تطبيقه قانون الموازنة بشأن حصة الاقليم.وقالت الربيعي في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب جواد الموسوي عقد في مبنى مجلس النواب وحضرته/ بدر نيوز/ انها”رفعت دعوى قضائية مع زميلها الموسوي”.واضافت، ان ” الوزير خالف الفقرة […]

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