عبد المهدي يتعهد لرئيس ديوان الوقف الشيعي بمعاقبة “المتجاوزين على هيبة الدولة”

2019/07/11 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ، اليوم الخميس ، أن الأجهزة الأمنية تتعقب وستحاسب وفق الدستور والقوانين النافذة كل من تسوّل له نفسه التجاوز على هيبة الدولة ومؤسساتها والمواطنين، مستنكرا الإعتداء الذي حصل على مقر رئيس ديوان الوقف الشيعي في بغداد عصر أمس الاربعاء ،حسب […]

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