2019/07/11 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي إن "القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي يؤكد أن العراقيين لن يهدأ لهم بال حتى يتم القضاء على آخر جيب إرهابي في بلادنا".وأضاف، أن "قواتنا المسلحة الباسلة تواصل عمليات إرادة النصر لملاحقة فلول الإرهابيين في المناطق الصحراوية بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار".

انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: العراقيون لن يهدأ لهم بال حتى يتم القضاء على آخر جيب لداعش) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: العراقيون لن يهدأ لهم بال حتى يتم القضاء على آخر جيب لداعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).