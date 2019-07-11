البرلمان يصوت على مشروع قانون شهداء سبايكر ويؤجل تمرير تعديل قانون المحافظات

2019/07/11 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضاف المصدر إن "مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨".يشار الى أن مجلس النواب عقد، ظهر اليوم الخميس، جلسته الثانية والثلاثين من الفصل التشريعي الثاني برئاسة الحلبوسي.

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