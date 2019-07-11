الحشد الشعبي ينفي وجود عمليات تغيير ديموغرافي في نينوى

2019/07/11 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مسؤول مكتب الحشد الشعبي في العاصمة العراقية بغداد ابو ضياء الصغير، الخميس 11 تموز 2019، وجود عمليات تغيير ديموغرافي "طائفية" يقوم بها الحشد في مح...

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