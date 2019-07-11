ضبط سيارات دون الموديل مُعدَّة للتهريب في ميناء أم قصر

2019/07/11 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

تمكَّنت ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة في هيأة النزاهة، من ضبط سيَّاراتٍ مُتنوِّعةٍ ممنوعٍ إدخالها إلى العراق مُعدَّةٍ للتهريب داخل حاوياتٍ حديديَّـةٍ في ميناء أمِّ قصر الشمالي.

وأوضحت دائرة التحقيقات في حديثها عن تفاصيل عملية الضبط، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنَّ “فريق عملٍ من ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة، انتقل إلى ميناء أم قصرالشمالي، وتمكَّن من ضبط (62) سيارةً نوع (مارسيدس وتاهو ويوكن وتويوتا ورافعات شوكية) مُعدَّة للتهريب موجودة داخل حاوياتٍ حديديةٍ بحجم (40) قدماً في أحد أرصفة ميناء أم قصر الشمالي”.

وأكدت أن “تلك السيارات ممنوعٌ إدخالها إلى العراق؛ كونها دون الموديل، وكانت مُعدَّةً للتهريب خلافاً لتصريح لجنة الكشف الذي أشار إلى أن الحاويات تحتوي على صناديق كارتونية تضمُّ ملابس وحقائب”.

وذكر البيان، إنَّه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليِّ بالمضبوطات في العملية التي نُفِّذَت بناءً على مذكرة ضبطٍ قضائيَّة، وعرضها على قاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة في البصرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة”.

جدير بالذكر أن الهيأة كانت قد أعلنت عن ضبط تلاعبٍ في حمولة (58) شاحنة محمَّلة بمادة المرمر وأنابيب (فايبر كلاس) وحديد مستعملة في الميناء.

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