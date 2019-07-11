مجلس النواب يصوت على قانون حقوق شهداء سبايكر

2019/07/11 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، على مشروع قانون حقوق شهداء سبايكر.





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