“النور نيوز” تنشر نتائج الثالث المتوسط

2019/07/11 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، نتائج الامتحانات النهائية لطلبة الثالث المتوسط في بغداد وجميع المحافظات.



للعام الدراسي ٢٠١٨ – ٢٠١٩.

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