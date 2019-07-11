2019/07/11 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي :” ان الأجهزة الأمنية تتعقب وستحاسب وفق الدستور والقوانين النافذة كل من تسوّل له نفسه التجاوز على هيبة الدولة ومؤسساتها والمواطنين” ، مستنكرا الإعتداء الذي حصل على مقر رئيس ديوان الوقف الشيعي في بغداد عصر أمس الاربعاء.وأكد خلال اتصاله بعلاء الموسوي رئيس الديوان للاطمئنان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي لرئيس ديوان الوقف الشيعي : الأجهزة الأمنية تتعقب وستحاسب كل من تسوّل له نفسه التجاوز على هيبة الدولة ومؤسساتها) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي لرئيس ديوان الوقف الشيعي : الأجهزة الأمنية تتعقب وستحاسب كل من تسوّل له نفسه التجاوز على هيبة الدولة ومؤسساتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).