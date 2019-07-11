وزير العمل يؤكد تحديد نسب الشمول بالحماية الاجتماعية وفق المستويين الاقتصادي والسكاني لكل محافظة

2019/07/11 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان ان الوزارة تحرص على توزيع نسب الشمول باعانة الحماية الاجتماعية وفق المستوى الاقتصادي وخط الفقر وعدد السكان لكل محافظة .وبين الوزير خلال لقائه عدداً من اعضاء مجلس النواب اليوم :” ان الوزارة تولي المحافظات الاشد فقرا اهتماما بالغا ضمن سياقات عملها ، من خلال تقديم الخدمات […]

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