2019/07/11 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، عن اعتقال مجموعة كانت تقدم معلومات "للدواعش" في الموصل.

وقالت الاستخبارات في بيان صحفي تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، إنه "بعملية

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