الكرملين: موسكو تدعو الى تأمين الملاحة في الخليج

2019/07/11 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه من الضروري تسوية المسائل العالقة في مضيق هرمز عن طريق الحوار.

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الخميس: "في أي

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