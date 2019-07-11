الحمداني: نخطط لإدراج معبد لارش ومقبرة وادي السلام وشاطىء دجلة على لائحة التراث العالمي

2019/07/11 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، اليوم الخميس، عن سعي الوزارة لضم ١٢ موقعا في قائمة العراق للمواقع الطبيعية والأثرية".مشيراً الى ان الوزارة مقبلة على تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع المشتركة مع إقليم كردستان.

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