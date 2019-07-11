الزراعة: إطلاق وجبة جديدة من اصبعيات الأسماك وعدد السابحات المطلقة لهذا العام تجاوز 162 مليون سابحة

2019/07/11 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، إطلاق وجبة جديدة من اصبعيات الأسماك تجاوز 162 مليون سابحة في محافظة ذي قار.

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