2019/07/11 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الحشد الشعبي، الخميس، من تفكيك وتطهير معمل للعبوات الناسفة وسيارة مفخخة وعدد من الأحزمة الناسفة فص صحراء الجزيرة.وقال موفدنا، إن الهندسة العسكرية للواء 33 في الحشد الشعبي تمكنت خلال عمليات "إرادة النصر" من تفكيك وتطهير معمل للعبوات الناسفة و سيارة مفخخة وعدد من الأحزمة الناسفة في صحراء الجزيرة بمحافظة نينوى.وأضاف، أنه ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يفكك معملا للعبوات وسيارة مفخخة وأحزمة ناسفة في صحراء الجزيرة (صور)) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يفكك معملا للعبوات وسيارة مفخخة وأحزمة ناسفة في صحراء الجزيرة (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).