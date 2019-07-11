في بريطانيا.. العلمانية تتوسع والتدين يتراجع

2019/07/11 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة الغارديان أن نمو العلمانية في المملكة المتحدة مستمر بلا انقطاع، مع بيانات جديدة تظهر اختلافات جيلية صارخة وثقة جديدة بين

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