2019/07/11 | 17:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محافظ البصرة: استرجعنا 98 مليار من واردات منافذنا للعام الماضي #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: CNaOEb3TDTw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محافظ البصرة: استرجعنا 98 مليار من واردات منافذنا للعام الماضي #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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