وزير العدل يؤكد ان تعاون الكتل السياسية ساهم في ترسيخ ‏التجربة الديمقراطية وتعزيز الامن والاستقرار

2019/07/11 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير العدل فاروق امين شواني ان تعاون الكتل السياسية ‏ساهم في ترسيخ التجربة الديمقراطية وتعزيز الامن والاستقرار، ‏الذي من شأنه ان يساهم في بناء واعمار العراق على اساس ‏الشراكة والمساهمة في تبادل الادوار والمسؤوليات للارتقاء ‏بمستوى العمل والانجاز والقضاء على افة الفساد في مفاصل ‏الدولة .‏ وذكرت الوزارة في بيان” ان الوزير التقى اليوم […]

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