2019/07/11 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير العدل فاروق امين شواني ان وزارة العدل ملزمة ‏بتنفيذ الاتفاقيات التي وقع عليها العراق امام المجتمع الدولي.‏ واشار الوزير خلال لقائه السفير الايطالي في العراق الى ‏‎اهمية تعزيز التعاون في الجانب القانوني والفني لملاكات ‏الوزارة عبر تبادل الخبرات بين البلدين.وبحث الجانبان اهمية التعاون المشترك وفقا للمنهج الحكومي الذي ‏يسعى للانفتاح في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العدل يؤكد اهمية تعزيز التعاون مع ايطاليا وتبادل الخبرات القانونية ‏بين البلدين ‏) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العدل يؤكد اهمية تعزيز التعاون مع ايطاليا وتبادل الخبرات القانونية ‏بين البلدين ‏) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).