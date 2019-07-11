عبد المهدي: الأجهزة الأمنية ستحاسب كل من تسوّل له نفسه التجاوز على هيبة الدولة

2019/07/11 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أن الأجهزة الأمنية تتعقب وستحاسب كل من تسوّل له نفسه التجاوز على هيبة الدولة ومؤسساتها والمواطنين.

واستنكر عبد المهدي خلال اتصاله برئيس الديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي الاعتداء الذي حصل على مقره في بغداد، مشددا على أن التجاوز على هيبة الدولة وحرمة مؤسساتها سلوك مرفوض ولا يمكن السكوت عنه.

ووجه عبد المهدي بفتح تحقيق فوري، داعيا جميع القوى السياسية والمجتمعية الى دعم الاجراءات الامنية الهادفة الى فرض القانون والتكاتف للوقوف صفا واحدا لحماية هيبة الدولة وحرمة مؤسساتها ومواطنيها.

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