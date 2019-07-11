2019/07/11 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خاص – خطوة برس كشفت عضو لجنة الخدمات والإعمار سناء الموسوي، اليوم الخميس، أن وزير الاتصالات أخبر اللجنة بوجود مافيات داخل الوزارة تمارس الفساد وتهرب سعات الانترنت.وقالت الموسوي في تصريح حصري لـ”خطوة برس” أن “لجنة الخدمات والاعمار في مجلس النواب استضافت وزير الاتصالات للوقوف على أسباب ضعف الانترنت في البلاد”.واضافت الموسوي أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائبة لـ”خطوة برس”: مافيات داخل وزارات الاتصالات هرّبت سعات الانترنت وكالة خطوة برس.

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