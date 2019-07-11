اتحاد الادباء يناشد الرئاسات الثلاث بشأن علاج شعراء وكتّاب: وقعوا فريسة المرض

2019/07/11 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

ناشد الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، اليوم الخميس، الرئاسات الثلاث بشأن علاج شعراء وكتّاب، مشيراً الى أنهم "وقعوا فريسة المرض".

وفيما يلي نص المناشدة..

السيد رئيس جمهورية العراق المحترمالسيد رئيس الوزراء المحترمالسيد رئيس مجلس النواب المحترمبوساطة السيد وزير الثقافة المحترمتحية طيبةم/ علاج الأدباءيحييكم الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، اتحاد الجواهري الكبير، أبهى تحية.وبعد..لسنا طالبي تميّز عن الآخرين، فهموم الأدباء هي هموم الشعب كلّه، والأديب هو الموقف والقلم والتحدي والإبداع، والأديب هو الصوت الذي حمل على كاهله بياض الوطن، ووصايا الفقراء وآلامهم، ولا يخفى على سياداتكم أن البلدان تفخر بأدبائها، فهم رموز الأمم، واليوم نكتب لكم؛ لنضع مواقعكم وذواتكم أمام التاريخ، نكتب لكم بعد أن ضاقت السبل في أوجهنا، ونحن نرى أدباء الوطن يقعون فريسة المرض، ونخص منهم من هاجمهم المرض الخطير (السرطان)، ونذكّركم بهم، فقد تحوّل تحدّيهم الموت إلى قصص تلهم الأجيال معنى الشموخ، وذلك لإيمانهم وشجاعتهم وإنسانيتهم التي جابهت الألم بالابتسامة، على الرغم من فقر ذات يدهم، نذكّركم بهم ليظلّوا شاخصين أمام ضمائركم، وهم:• الناقد والأكاديمي د.شجاع العاني• القاص والروائي حميد الربيعي• القاص والروائي أسعد اللامي• الشاعر الطبيب سعد الصالحي• الشاعر سلمان داود محمد• الناقد د.عبد القادر جبار• الشاعر سعد حمزة الشلاه• الباحث محمد أمين قاسم خليل• القاص نجاة خوشناو• الباحث الموسيقي ستار الناصر• القاص ناظم علاوي الشاهري• القاص جبار شياع العبودي

رموز عالية الجناب، منجز كل شخص منهم يعادل الكون، وأكثر.



نتحدث لكم عن الأحياء ممن مازالوا يقارعون، ومازال أمل إنقاذهم قائماً، فهم قلّة مؤثرة، ولا يصعب على دولة كبيرة اسمها العراق أن تتكفل بعلاجهم في إحدى الدول المتطورة، ولا يصعب على دولة عريقة أن تسنَّ قانوناً لعلاج أدبائها ورموزها الثقافية، ليعصمهم من الضياع، ويحفظ أرواحهم ومشروعاتهم المعرفية.سيداتكم..لم نأخذ من العراق إلا قليلاً، بينما منحت كتاباتُنا كل روحها للعراق، وفي أثناء احتراق الكتابة التي يهديها الأديب مجاناً للجميع جاءت الأمراض، فلا أقل من أن يتكفّل وطنه بعلاجه ليستمر، وليرد الوطنُ له ولو شيئاً من الدين.الأمر أمامكم، وأنتم في ركاب المسؤولية والقرار، و"كلّكم راعٍ وكلّكم مسؤول عن رعيته"، وكما أدّى الأدباء واجبهم على أكمل وجه، أدّوا واجبكم تجاههم اليوم اليوم، فما عاد في الوقت من متّسع.وأخيراً..



لكم وافر التحية والسلام، وُفقتم لخدمة الشعب والوطن.

الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق

بغداد اليوم _ البصرة

تظاهر العشرات من أهالي قضاء الزبير غرب البصرة، اليوم الخميس، للمطالبة بترحيل القضاء إلى محافظة بشكل رسمي.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن العشرات من أهالي قضاء الزبير في البصرة تظاهروا، عصر اليوم، في القضاء للمطالبة بترحيله إل

بغداد اليوم - بغداد

أعلن محافظ المثنى احمد منفي جودة، اليوم الخميس، موافقة وزارة المالية على تأمين المخصصات المالية لرواتب المتعاقدين الجدد في المحافظة.

وذكر مكتبه الاعلامي، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، إن "وزارة المالية وافقت على

بغداد اليوم - بغداد

استنكر وزير العمل باسم عبد الزمان، اليوم الخميس، تعذيب أب لطفلته بطريقة "وحشية" في العاصمة بغداد، بسبب "وجبة عشاء".

وأعرب عبد الزمان، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، عن "

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