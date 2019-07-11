عبد المهدي يوجه بفتح تحقيق فوري بحادثة الاعتداء على مقر رئيس الوقف الشيعي

2019/07/11 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، بفتح تحقيق فوري بحادثة الاعتداء على مقر رئيس ديوان الوقف الشيعي.وخلال اتصال هاتفي مع رئيس ديون الوقف الشيعي وبحسب بيان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء الذي تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، أكد عبد المهدي أن “الأجهزة الأمنية تتعقب وستحاسب وفق الدستور والقوانين النافذة كل من تسوّل له نفسه التجاوز على هيبة الدولة ومؤسساتها والمواطنين”، مستنكرا “الإعتداء الذي حصل على مقر رئيس ديوان الوقف الشيعي في بغداد عصر أمس الاربعاء”.

وأكد رئيس الوزراء أن “التجاوز على هيبة الدولة وحرمة مؤسساتها سلوك مرفوض ولا يمكن السكوت عنه”.

ووجه عبد المهدي “بفتح تحقيق فوري، ودعا جميع القوى السياسية والمجتمعية الى دعم الاجراءات الامنية الهادفة الى فرض القانون والتكاتف للوقوف صفا واحدا لحماية هيبة الدولة وحرمة مؤسساتها ومواطنيها”.

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