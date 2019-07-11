بالوثيقة.. المياحي يعلن حل مشكلة الاداريين المعينين على ملاك تربية واسط

2019/07/11 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوزؤ اعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الخميس، عن موافقة الجهات المعنية على مشكلة الاداريين المعينين على ملاك تربية المحافظة.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن مدير عام دائرة الموازنة طيف سامي محمد، حصلت {الفرات نيوز} على نسخة منها انه" حصلت الموافقة على اجراء الحذف والاحداث لغرض التعيين وضمن مفردات ملاك المديرية العامة لتربية واسط، على ان يتم العمل بتعليمات تنفيذ الموازنة لسنة 2019 من القسم الثالث/الملاكات/ التعيين/ اولاً-2} والمعدلة بأعمامنا وكما مبين ادناه:-

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