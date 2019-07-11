ضبط أدوية بشرية مهربة في ميناء أم قصر

2019/07/11 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ضبطت قوة أمنية، أدوية بشرية مهربة في ميناء أم قصر بمحافظة البصرة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "بمتابعة ميدانية وجهود مكثفة من عناصر مديرية تقنيات المعلوماتية/ قسم التراخيص والسيطرة الفنية / شعبه تراخيص واستخبارات ميناء ام قصر الشمالي، تم ضبط أدوية بشرية مهربة ومخالفة للضوابط، في ميناء ام قصر الشمالي بمحافظة البصرة داخل حاويتين حديدية مخبأة خلف بضائع متنوعة من المواد الغذائية والصحيات".وأضاف انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمواد لإكمال الإجراءات القانونية".انتهى

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