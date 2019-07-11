2019/07/11 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC حملت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، هيئة النزاهة المسؤولية عن عرقلة إجراءات كشف الذمم المالية الخاصة بالمسؤولين وأعضاء البرلمان والدرجات الخاصة.وقالت عضو اللجنة النيابية سهام العقيلي للمركز الخبري الوطني NNC، انه “من الضروري وجود تقرير خاص بكشف الذمم المالية، ويقدم من قبل المسؤولين وأعضاء مجلس النواب؛ ليبقى على علم […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية تحمل النزاهة مسؤولية عرقلة كشف الذمم المالية للمسؤولين المركز الخبري الوطني.

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