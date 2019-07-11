2019/07/11 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ملهم_الملائكة لم تُسجل في سنوات الحرب العراقية الإيرانية حالات اغتصاب نساء نفذها مقاتلون من الجانبين، وربما كان لهذا علاقة بالإيمان الديني لدى المحاربين، لكن مدينة قصر شيرين شهدت حالة كانت نتائجها مروعة.سرتُ في شوارع قصر شيرين بعد ساعات من انتهاء المعركة، كانت قوارير شاي ربات البيوت ما تزال تنفث بخارها استعداداً لفطور الصباح، سكانها مذهولون من هول الصدمة، البعض لم يشأ مغادرة المدينة، رغم احتدام القتال ح......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ملهم الملائكة - يوميات عراقي - عذراء قصر شيرين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ملهم الملائكة - يوميات عراقي - عذراء قصر شيرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).