الاتحاد العام للأدباء والكتّاب يناشد الرئاسات الثلاث لعلاج 12 من أعضاءه خارج العراق

2019/07/11 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… وجه الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، الخميس، دعوة رسمية الى الرئاسات الثلاث ووزارة الثقافة لمناشدتهم في علاج مجموعة من رواده خارج البلاد، بعد اصابتهم بأمراض خطيرة.وقال الاتحاد في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، مخاطبا رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس مجلس النواب، وزير الثقافة، إن “أدباء الوطن يقعون فريسة المرض، ونخص منهم […]

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