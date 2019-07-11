انسحاب قوة امريكية باسناد جوي من قضاء الرطبة باتجاه قاعدة عين الاسد

2019/07/11 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف مصدر رفيع المستوى في حكومة الانبار المحلية ، الخميس، ان قوة امريكية انسحبت من مواقعها من منطقة قضاء الرطبة غربي الانبار .وقال المصدر في تصريح خص به وكالة الـ/ المعلومة/ ان ” قوة امريكية مجهزة بكافة التجهيزات العسكرية المتطورة مسنودة بطائرات حربية انسحب من مواقعها بالقرب من مركز قضاء الرطبة غربي […]

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