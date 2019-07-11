أوبك تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط

2019/07/11 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن يزداد الطلب العالمي على النفط في العام المقبل 2020، بحوالي 1.14 مليون برميل يوميا.

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