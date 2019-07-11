برشلونة يتعاقد مع مهاجم انكليزي شاب

2019/07/11 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعاقد نادي برشلونة الإسباني مع المهاجم الإنكليزي الصاعد لويس باري، قادمًا من وست بروميتش ألبيون، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات.

ولعب باري (16 عامًا) والمولود في مدينة برمنغهام الإنكليزية، لنادي وست بروميتش، منذ أن كان في السادسة من عمره، كما أنه سيلعب لفريق برشلونة تحت 19 عامًا.

وفي العام الماضي، سجل باري 10 أهداف في خمس مباريات مع منتخب إنكلترا تحت 15 عامًا.

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