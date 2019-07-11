الكعبي يكشف عن مساعِ لتعيين نسب من المحاضرين التربويين في وزارات مختلفة حسب الاختصاص

2019/07/11 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي أهمية الاستفادة من خبرات المحاضرين ، مشيرا انه ليس بالضرورة ان يثبت المحاضرون التربويون على ملاكات وزارة التربية وقطاع التربية بشكل خاص ، بل هناك مساع للحصول على نسب معينة من الدرجات الوظيفية التي تعلن عنها بقية الوزارات لهذه الشريحة بهدف ايجاد حل سريع لهم ، تثمينا […]

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