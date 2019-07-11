وكيل أعمال نجم الزوراء يكشف حقيقة عرض استقلال طهران الايراني

2019/07/11 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… كشف بهروز دزهبود، مدير أعمال نجم المنتخب الوطني ونادي الزوراء صفاء هادي، حقيقة تلقي موكله لعرض من نادي استقلال طهران الايراني.وقال دزهبود لـ/ المعلومة /، إن “صفاء يركز على إنهاء الموسم مع الزوراء والتتويج بلقب كأس العراق لضمان اللاعب في دوري ابطال آسيا العام المقبل”.واوضح ان “نادي استقلال طهران كان […]

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