2019/07/11 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس قال مراسل “خطوة برس” في البرلمان اليوم الخميس إن “مجلس النواب أنهى قراءة اولى لقانون نقابة ويناقش قانون اللجنة الاولمبية ويُصوت على التوصيات الخاصة بحل ازمة السكن”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس النواب يُنهي قراءة اولى لقانون نقابة التمريض ويناقش قانون اللجنة الاولمبية وكالة خطوة برس.

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