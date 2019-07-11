ساعات على المؤتمر الحاسم.. المالكي يوجه رسالة إلى أعضاء حزب الدعوة

2019/07/11 | 18:52

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سومر نيوز: بغداد..



يستعدّ حزب الدعوة الإسلامية، لعقد مؤتمره العام، يوم غد وبعد غد، واختار الحزب محافظة كربلاء موقعاً لعق...

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